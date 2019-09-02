В галерее «Хазинэ» откроется выставка «Аю бала» о хтонических гигантах и мифических животных

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 5 сентября откроется персональная выставка скульптора Альфиза Сабирова «Аю бала», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Работы лауреата премии Министерства культуры РТ имени Баки Урманче погрузят гостей выставки в чарующий мир мифологических традиций татарского народа. Слоган выставки – «От предков – к потомкам».





Зрители увидят образы хтонических гигантов, мифических животных, героев и божеств, способных помочь людям осознать «парадоксы бытия: взаимоотношения между любовью и ненавистью, хаосом и космосом, жизнью и смертью, древним и новым», отмечают организаторы экспозиции.

Куратором выставки является Дина Ахметова – искусствовед, главный научный сотрудник и советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству.





Выставка организована при поддержке Министерства культуры РТ и базирующегося в Москве Фонда Марджани.

Открытие экспозиции запланировано на 16 часов. Выставка будет работать до 2 октября.

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