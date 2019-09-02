WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 11:30

Спорт

МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

Спорт

МегаФон и КХЛ отмечают 12-летие совместного развития российского хоккея

В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Континентальная хоккейная лига и МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов.

Церемония тожественного подписания состоялась в воскресенье, 1 сентября, в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ» в сезоне 2019-2020 гг.

В стартовавшем сезоне МегаФон будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного Интернета и качество голосовой связи.

«МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром Интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «С компанией МегаФон нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с компанией по всем направлениям. МегаФон является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. У нас множество совместных акций, технологических проектов, основанных на быстром Интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться».

«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», — добавл Геворк Вермишян.

В Татарстане любители ледового спорта могут без проблем делиться своими эмоциями в социальных сетях на высоких скоростях — на «Татнефть Арене» доступны скорости LTE-Advanced.

Континентальная хоккейная лига — международная лига, созданная для развития хоккея на территории России и других стран Европы и Азии. Решение о создании Лиги было принято в феврале 2008 года.

После переговоров и подготовительной работы Федерация хоккея России (ФХР) 27 марта 2008 года официально передала КХЛ права на проведение национального чемпионата в течение трёх лет. В настоящее время действует 4-летний договор между ФХР и КХЛ (от 29 апреля 2017 года).

Чемпионат КХЛ разделяется на два этапа: регулярный чемпионат и плей-офф. По итогам регулярного Чемпионата КХЛ определяется обладатель Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова. По итогам плей-офф определяется чемпион России, которым становится лучший российский клуб, и чемпион КХЛ — обладатель Кубка Гагарина.

Лига разделена на две конференции — Запад и Восток — и на четыре дивизиона, носящие имена прославленных тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия Харламова и Аркадия Чернышева.

В 12-м чемпионате КХЛ (2019/2020) примут участие 24 клуба из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2019 года и завершится не позднее 30 апреля 2020 года финальной серией плей-офф.

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