В день выборов в Казани выступят «Любэ» и Диана Арбенина

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На «Казань Арене» в день выборов состоится большой праздничный концерт для жителей города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил руководитель Аппарата исполкома Казани Евгений Варакин.

«Казанцев ожидает выступление звёзд российской и татарстанской эстрады — группы “Любэ”, Дианы Арбениной, группы “Ночные снайперы”, рэпера Slame, а также певцов Ильдара Хакимова и Гузель Уразовой», — рассказал спикер.

Он добавил, что концертная программа начнётся в 14.00.

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