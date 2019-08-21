Более 270 тыс. гостей за 4 дня посетили «Казань Экспо» во время чемпионата WorldSkills

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Более четверти миллиона гостей посетили «Казань Экспо» за 4 дня проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустам Гафаров на деловом понедельнике в мэрии города.

«Основным соревновательным объектом чемпионата стал международный выставочный центр “Казань Экспо”. Именно здесь проходили все соревнования по компетенциям. Всего за 4 дня “Казань Экспо” посетили более 270 тыс. человек, из них более 42 тыс. — иностранные гости», — отметил Рустам Гафаров.

Также он добавил, что практически ни один гость не остался простым наблюдателем. На многочисленных площадках посетители пробовали свои возможности в различных профессиях. Были дегустации от участников, памятные сувениры и многое другое.

С различными профессиями смогли познакомиться и казанские школьники. Для них была организована программа «Посетитель», благодаря которой более 20 тыс. учащихся организованно посетили «Казань Экспо», где для них был представлен специальный экскурсионный маршрут с описанием профессий.

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