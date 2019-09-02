За время купального сезона на пляжах Казани спасли 10 человек

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). За период купального сезона в Казани на муниципальных пляжах спасли 10 человек, из них половина — дети. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«В результате проведенных мероприятий на муниципальных пляжах и в местах отдыха на воде города несчастных случаев и утонувших не зарегистрировано. Хочу отметить, что несчастных случаев на казанских пляжах не зарегистрировано уже с 2011 года», — рассказал Тимурханов.

Он добавил, что на несанкционированных местах утонули три человека. Кроме этого, летом провели 28 акций по пропаганде безопасного поведения на воде, а также раздали более 4,3 тыс. памяток отдыхающим.

«Все спасатели прошли подготовку на проведение спасательных работ на водных объектах, оказание первой помощи пострадавшим. Всего были задействованы 65 спасателей», — уточнил Тимурханов.

Первую доврачебную помощь оказали 264 отдыхающим.

Всего в городе работали муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье», а также места отдыха населения у воды озер «Изумрудное», «Лебяжье» и озера в парке Победы.

Он напомнил, что при подготовке к купальному сезону на всех пляжах провели косметический ремонт помещений для организаций работы спасателей, а также установили 68 аншлагов запрета купания в опасных местах.

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