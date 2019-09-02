«Главное событие нефтегазовой промышленности»: Минниханов в Казани открыл Нефтегазохимический форум

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В павильонах форума экспозиции представили 180 отраслевых компаний из трех десятков российских регионов и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья. Мероприятие открыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Обращаясь к присутствующим, Минниханов отметил, что уже более четверти века в дни праздника работников нефтяной и газовой промышленности именно Казань становится местом проведения одного из главных событий этой отрасли.

«В этом году мы посвящаем наш форум 300-летию российского горного и промышленного надзора. История этой службы неразрывно связана с историей промышленности нашей страны, укреплением ее сырьевого и энергопотенциала», — подчеркнул Президент РТ.

Он напомнил, что коллектив Ростехнадзора ежедневно выполняет огромную работу по предотвращению техногенных аварий, следит за сохранением жизни и здоровья граждан.

Рустам Минниханов также поприветствовал гостей форума из Белоруссии, Туркменистана, Азербайджана, Японии, Великобритании, США и множества других стран.

Его дополнил замглавы Ростехнадзора Александр Трембицкий, который отметил первостепенное значение вопросов промышленной безопасности. Продвигать безопасные промышленные решения в жизнь становится проще благодаря таким форумам, заметил Трембицкий.

«Такие мероприятия, как этот форум, — как раз та площадка, где мы обсуждаем новые технологии, инновации, которые могут быть внедрены на предприятиях. Главная задача остается неизменной — это обеспечение безопасности на производстве, снижение аварий и несчастных случаев», — обратился к присутствующим замглавы Ростехнадзора.

В заключение он напомнил, что благодаря повышенному вниманию к вопросам промбезопасности за последние десятилетия в России наблюдается положительная динамика в снижении аварийности и травматизма на производстве.

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