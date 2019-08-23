Команда сотрудников КВЗ стала лучшей в компетенции Future Skills «Управление жизненным циклом»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Сотрудники Казанского вертолетного завода стали лучшими на WorldSkills в компетенции Future Skills «Управление жизненным циклом». Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустам Гафаров на деловом понедельнике в мэрии.

«Впервые на WorldSkills была внедрена компетенция “Управление жизненным циклом”. Отрадно, что “золото” здесь взяли сотрудники Казанского вертолётного завода: Тагир Гафиятуллин, Денис Мамедов, Суфият Гарифуллина, Дмитрий Исаков, Антон Полянин, Анастасия Чернова, Евгений Сороколетов, Георгий Пискунов», — рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустам Гафаров.

Напомним, в состав национальной сборной от Татарстана вошли 15 конкурсантов. Ещё 4 участника представляли Россию в номинации WorldSkills Junior, 15 конкурсантов — в Future Skills.

Впервые в программу чемпионата WorldSkills вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики, Future Skills. Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводились вне зачета чемпионата мира. В них участвовали более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивали свыше 100 российских и зарубежных экспертов.

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