Андрей Макаревич, Евгений Цымбал и Александр Васильев станут гостями «Аксенов-феста»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани с 11 по 15 сентября пройдет 14-й литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», программа которого включает 30 мероприятий, посвященных литературе, кино, театру, моде, живописи и музыке. Об этом на совещании в исполкоме города сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Среди гостей фестиваля — поэты и писатели Светлана Васильева, Алиса Ганиева, Гузель Яхина, журналист Татьяна Соловьева, публицист, издатель Борис Куприянов, музыкант, композитор Андрей Макаревич, кинорежиссер Евгений Цымбал, российский историк моды Александр Васильев, а также киноактеры Рамиль Сабитов и Евгений Морозов», — рассказал спикер.

В первый день фестиваля в Доме Аксенова пройдут творческие встречи, посвященные Василию Аксенову. 12 сентября Андрей Макаревич расскажет о новой работе «Остраконы», а Гузель Яхина об экранизации книги «Зулейха открывает глаза».

«Вечером того же дня в кинотеатре ДК им. Ленина состоится предпремьерный показ отрывков этого фильма», — добавил Абзалов.

13 числа в КРК «Пирамида» назовут имена лауреатов премии «Звездный билет». 14 сентября состоится творческая встреча «30 лет Русскому ПЕН-центру».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте мэрии.

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