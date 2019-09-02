В Казани стартовал молодежный кинофестиваль с участниками из Колумбии, Китая, Европы и стран СНГ

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани стартовал XI Международный молодежный кинофестиваль «Кино за 7 дней» с участниками из Колумбии, Китая, государств Европы и стран СНГ. Он продлится до 7 сентября, сообщили в пресс-службе кинофорума.

«Десять творческих групп со всего мира вместе с молодыми татарстанскими кинематографистами будут создавать короткометражные фильмы длительностью семь минут», – отметили организаторы мероприятия.

Команды за семь дней должны будут снять, смонтировать и представить свой проект на суд авторитетного международного жюри. Оно вынесет свой вердикт 7 сентября, в день закрытия кинофестиваля. Съемки короткометражек будут проходить как в Казани, так и в районах Татарстана.

«Странами – участницами фестиваля стали Россия, Турция, Польша, Китай, Дания, Иран, Колумбия, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Украина, Армения, Киргизия, Азербайджан», – пояснила представитель пресс-службы кинофестиваля Ирина Егоренко.

Всего на конкурс поступило более 100 проектов из 31 страны мира, в том числе из Франции, Германии и Непала. В рамках проекта были отобраны сценарии по таким темам, как «Диалог культур», «Казань как локация для реализации международных и российских кинопроектов», «Новые или непопулярные достопримечательности».

«Это новый формат кинофестивалей, и очень трудно назвать этот проект кинофестивалем в привычном для нас смысле. Данный проект представляет возможность показать Татарстан с необычной стороны, как место для съемок, а также позволит обменяться опытом, подружиться молодым кинематографистам из разных уголков мира», – объяснила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Оценивать работы кинематографистов будут член Европейской киноакадемии, директор кинофестиваля в Тампере Юкка-Пекка Лааксо, киновед и продюсер Ханна Мироненко, дистрибьютор и продюсер Лоран Даниелу, генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин и режиссер, татарстанский продюсер и сценарист Алексей Барыкин.

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