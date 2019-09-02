Самую большую школу Татарстана открыл в Казани Алексей Песошин

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). К началу учебного года в Татарстане построены 5 новых школ, еще 36 школ капитально отремонтированы. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на открытии многопрофильного лицея № 185 в ЖК «Весна» в Казани.

«Сегодня мы присутствуем на открытии самой большой новостройки в республике — это новая школа на 1501 место. Хочу пожелать всем ученикам успехов, учителям — новых творческих открытий, а родителям — спокойствия и мудрости. Только совместными усилиями мы сможем вырастить наших детей», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ также отметил, что в Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования — кроме строительства и реконструкции учреждений ведется закупка оборудования для учебных классов и лабораторий. Также Премьер-министр республики вручил директору школы Наталье Стахеевой сертификат на 100 тыс. рублей.

«Я от всей души от имени республики хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение [к открытию школы]... Я искренне желаю нашим деткам, чтобы у них было счастливое школьное детство, чтобы они завели здесь новых друзей, чтобы школьные годы были чудесные», — поздравил школьников, их родителей и преподавателей мэр Казани Ильсур Метшин.

Поздравить школьников пришел и гендиректор компании «Ак таш» Газинур Ахметов. Он поприветствовал ребят от имени строителей, которые работали над созданием школы, а также вручил им «золотой ключ знаний».

Почетным гостям праздника провели экскурсию по новому лицею, показали уже функционирующие классы, актовый зал, столовую и медиацентр. Премьер-министр Татарстана и мэр Казани поставили автографы на первом номере школьной газеты.

«Наши детки сами в будущем будут выбирать профиль. Мы не можем сказать, что наш лицей только химический или только физический. Дети, когда идут в первый класс, ещё не знают, какой выбор сделают в дальнейшем, поэтому мы будем делать углубления в разных отраслях», — рассказала корреспонденту замдиректора по учебной части Эльза Хакимзянова.

Она также отметила, что школа рассчитана на 1501 ребенка, на данный момент зачислено 836 детей с 1-го по 8-й класс. Здание имеет 5 этажей, в том числе технический этаж, объект состоит из 4 блоков. В школе расположен актовый зал на 500 мест, четыре спортзала со снарядными и тренерскими, библиотека с фондохранилищем. В лицее будут работать 115 человек — педагоги, обслуживающий персонал, управленческий коллектив.

«Мы планируем вводить физику с 5 класса, также у нас будут уроки робототехники, хореографии, есть ЧПУ-станки, технология — ручной труд, компетенции WorldSkills. С 1 класса дети будут изучать английский, в 8 классе появляется второй иностранный — испанский», — пояснила завуч.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, школу возвели в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Ее строительство началось в январе 2018 года. Застройщиком объекта выступило ООО «Ак таш».

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