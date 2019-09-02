Более 2 тыс. казанских детей сегодня пошли в новые школы

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В две новые казанские школы в ЖК «Весна» и ЖК «Светлая Долина» пошли более 2 тыс. детей. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме Казани.

«Мы только что открыли самую большую школу Татарстана на 1,5 тыс. мест в ЖК “Весна”, в обед будет открытие школы в ЖК “Светлая Долина” на 1224 места. В итоге более 2,7 тыс. учеников пришли в новые школы», — рассказал мэр Казани.

Также Ильсур Метшин отметил, что для этих жилых комплексов строительство и открытие школы — особенное событие, поскольку они удалены от центра города.

В этих школах есть бассейны, концертные и спортивные залы.

К началу учебного года в Казани отремонтировали 39 столовых и 30 спортивных залов в образовательных учреждениях города.

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