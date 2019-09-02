Для первоклассников Татарстана разработали развивающее мобильное приложение на двух языках

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). С 1 сентября каждый первоклассник Татарстана может бесплатно скачать обучающее мобильное приложение «Барсик спасает цивилизацию» на русском и татарском языках. Приложение разработано в рамках благотворительного проекта «Подарок первокласснику от Ак Барс Банка». Игра доступна как на смартфоне или планшете в магазинах приложений Google Play Market и App Store, так и в веб-версии на компьютере по ссылке.

Мобильная игра помогает в изучении государственных языков Республики Татарстан и служит методическим материалом для педагогов начальных классов при проведении внеклассных занятий. В приложении дети в игровой форме могут познакомиться с важнейшими открытиями и изобретениями человечества.

Красочная игра с анимированной графикой и музыкальным сопровождением соответствует образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста. В процессе создания игры принимали участие ведущие методисты, художники и аниматоры Казани. Одна из важных задач проекта — воспитательная. В историях о приключениях главных персонажей игры — первоклассника Барсика, начитанного Банкомаша и веселой Выручалочки — заложены высокие моральные ценности: доброта, честность, любовь и уважение к людям, взаимовыручка и дружба.

В комплекте с игрой идет бумажная книга с загадками и ребусами, которая дополняет сюжет. Ее ежегодно получает каждый первоклассник Татарстана на линейке в День знаний. Тираж комплектов 2019 года — 53 тысячи экземпляров. Проект реализуется банком с 1997 года.

Игра доступна как на смартфоне или планшете в магазинах приложений Google Play Market и App Store, так и в веб-версии на компьютере по ссылке.

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