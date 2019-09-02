(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вчера днем у дома № 3 на улице Латышских Стрелков 73-летнюю женщину сбил автомобиль. Водитель уехал, а пенсионерку доставили в больницу с закрытым переломом бедра», – рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

В ГИБДД напомнили, что за оставление места ДТП водителя могут лишить прав на срок от полутора лет. Ему также грозит административный арест на срок до 15 суток.

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