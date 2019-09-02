(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В День знаний сотрудники МЧС Татарстана напомнили школьникам о правилах безопасного поведения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В первый день учебного года, согласно доброй традиции, сотрудники ГУ МЧС России по РТ приняли участие в проведении Дня знаний с учащимися образовательных учреждений, а также провели занятия по безопасному поведению, уделив особое внимание пожарной безопасности», – рассказали в МЧС.

Помимо торжественных речей педагогов, школьники выслушали и доброе напутствие от сотрудников МЧС. Детям также в очередной раз напомнили про единый номер вызова экстренных служб 112, куда следует обращаться, если случилась беда.

В местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, по всей области организовано дежурство сотрудников личного состава МЧС Татарстана. Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы, с преподавателями и персоналом заблаговременно проведены инструктажи, а также проверено противопожарное водоснабжение.

В министерстве напомнили, что с 15 августа в Татарстане проходит Месячник безопасности детей. В процессе акции в республике запланирован целый ряд мероприятий, которые будут проводить спасатели, пожарные, сотрудники управления надзорной деятельности и инспекторы ГИМС.

«Мы уверены, что те знания и навыки, которые закладываются в раннем возрасте, помогут детям в будущем справиться с пожарами и не впасть в панику. А это, в свою очередь, поможет не только снизить число пожаров, но и не допустить человеческих жертв», – отметили в МЧС.

Уроки безопасности, а также практические тренировки по эвакуации детей из зданий школ будут проводиться в течение всего периода мероприятия до 15 сентября.

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