(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В Кукморе осудили бухгалтера фирмы по продаже авто, которая присвоила 800 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установили, что в марте 35-летняя бухгалтер-кассир присвоила деньги, полученные от продажи двух машин, воспользовавшись служебным положением. Свою вину женщина полностью признала», – рассказал Галиев.

За присвоение в крупном размере суд приговорил ее к трем годам и десяти месяцам лишения свободы условно. Кроме того, с подсудимой взыскали причиненный ущерб.

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