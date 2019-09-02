Орешкин оценил дороги в Татарстане на «пятерку с минусом»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Дороги в Татарстане заслуживают оценки «пятерка с минусом», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Ранее министр проехал из Москвы в Тольятти за рулем Lada XRay. Путь Орешкина лежал через Татарстан, всего он проехал порядка 1,3 тыс. км за три дня.

Идею поездки Орешкину подал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: путешествие позволило оценить необходимость реконструкции трассы М7 «Волга» и строительства новой платной дороги Москва — Казань.

По словам министра, участок трассы от Самары до Казани условно можно разделить на три отрезка. «Тот, что идет по Татарстану, заслуживает пятерки с минусом, самарская часть — четверки, а вот ульяновская — твердой двойки», — рассказал Орешкин.

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