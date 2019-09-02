Авиакомпания «Россия» возглавила транспортный «Рейтинг брендов Петербурга»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Авиакомпания «Россия» заняла первую строчку в «Рейтинге брендов Петербурга» в категории «Транспорт». Он был составлен изданием «Деловой Петербург».

Торжественное мероприятие по награждению специалистов, которые победили в отраслевых номинациях, состоялась 27 августа. Директора по производству авиакомпании «Россия» Андрея Ординова выбрали победителем в номинации «Лучшие в своей отрасли — Транспорт». Свой заработанный диплом он получил от генерального директора издания «Деловой Петербург» Натальи Шелудько, сообщает newstracker.ru.

Указывается, что аэропорт Пулково в городе Санкт-Петербург является базовым аэропортом для «России». Именно в городе на Неве находится более 50% парка воздушных судов авиакомпании. Кроме всего, «Россия» каждый год существенно расширяет собственную сеть маршрутов, предоставляя пассажирам возможность выбирать для своих поездок гибкие рейсы из разных городов Северо-Западного федерального округа. Это можно сделать не только при перелете в другие российские города, но и при путешествиях за рубеж. Как сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта, из всех пассажиров, которых авиакомпании обслужили в 2018 году, на долю «России» пришлось примерно 30%. География полетов «России» из Пулково охватывает 54 направления, из которых 30 являются международными.

Получение лидерской позиции в рейтинге — это далеко не единственный случай, когда «Россия» получила высокую оценку своей работы со стороны профессионального и экспертного сообщества. В этом году бренд авиаперевозчика расположился в топ-50 наиболее ценных брендов страны по версии международной консалтинговой компании Brand Finance.

Цель «Рейтинга брендов Петербурга» состоит в выделении и обозначении конкретных мест, зданий, исторических объектов, предприятий и учебных заведений, которые больше всего ассоциируются с Северной столицей. Для максимально грамотного составления рейтинга бренды тесно сотрудничают с читателями «Делового Петербурга», а также взаимодействуют с экспертами в рекламной сфере, специалистами в PR и маркетинге.

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