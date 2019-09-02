КАМАЗ получил 3 млрд рублей чистого убытка по итогам первого полугодия 2019 года

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). По итогам первых шести месяцев 2019 года ПАО «Камаз» получило чистый убыток в размере 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта со ссылкой на финансовые результаты группы по Международным стандартам финансовой отчётности.

«Сказываются непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, который идёт в тренде мировых рынков тяжёлой автотехники, и рост финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов», — отметили в компании.

На снижение рынка повлияли сокращение коммерческих грузоперевозок, замедление темпов роста инвестиций в основной капитал, низкая активность в строительстве, а также уменьшение государственной поддержки спроса.

«Консолидированная выручка группы организаций ПАО „КАМАЗ“ по итогам первого полугодия 2019 года составила 78 млрд рублей: основной рост показали сегмент пассажирского транспорта и финансового лизинга», — добавили в пресс-службе. В целом, показатель консолидированной выручки группы остался на уровне прошлого года.

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