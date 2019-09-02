Орешкин: Экономика РФ не ощутит сильного давления даже при цене нефти в 40 долларов за баррель

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, что экономика страны не будет испытывать серьезного давления даже при цене нефти в 40 долларов за баррель, сообщает ТАСС.

«60 долларов за баррель — некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их», — отметил министр.

По его словам, при цене на нефть в 40 долларов за баррель инвестировать в новые проекты станет сложнее, однако серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику страны с точки зрения бюджета не предвидится.

Ранее Министерство экономического развития РФ дало прогноз по курсу доллара до 2024 года.

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