Минниханов посетит нефтегазохимический форум и встретится с послом Беларуси

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня откроет в Казани Татарстанский нефтегазохимический форум 2019, а также примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, посвященном 300-летию горного и промышленного надзора России», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что руководитель республики выступит с приветственным словом, совершит обход выставки. Экспозиция форума в этом году разместится в трех павильонах и на открытой площадке выставочного центра «Казанская ярмарка» общей площадью более 10 тыс. кв. метров. Всего ожидается участие более 160 компаний. Неотъемлемой частью мероприятия является деловая программа, запланировано проведение пяти международных научно-практических конференций.

После посещения форума Рустам Минниханов планирует принять участие в торжественном открытии ряда объектов, построенных и реконструированных в рамках нацпроекта «Образование». Церемонию в режиме видеоконференции проведет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В течение дня Президент Татарстана также планирует провести переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко.

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