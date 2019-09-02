На создание участка трассы «Европа – Западный Китай» в Татарстане потратят более 37 млрд рублей

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Затраты на создание татарстанского участка трассы «Европа — Западный Китай» составят более 37 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РТ.

«Общий объем капитальных затрат по проекту на территории Республики Татарстан составляет 37,6 млрд рублей, в том числе из бюджета РФ 4,3 млрд рублей, из бюджета РТ 9,5 млрд рублей, средства частного инвестора 23,8 млрд рублей», — рассказали в республиканском ведомстве.

На данный момент в республике ведутся работы по развитию участка «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)».

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