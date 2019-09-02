Посвященную «Тасме» выставку медиахудожников из Швейцарии представят в Казани

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 5 сентября начнет свою работу выставка Wait and See_TASMA швейцарского дуэта медиахудожников F&D Cartier. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Инсталляции, которые будут представлены на выставке, были созданы швейцарцами Франсуазой и Даниэлем Картье за три недели пребывания в Казани. Арт-резиденция была организована в рамках фестиваля искусства и краеведения «Искра».

Художники занимались изучением истории легендарного казанского производственного объединения «Тасма», общались с рабочими фабрики фотоматериалов, фотографами и краеведами. При создании арт-объектов они использовали продукцию «Тасмы» и технику фотолабораторий советского времени. Проект развивает site-specific инсталляции серии Wait and See.

Дуэт F&D Cartier базируются в городе Биле/Бьене, расположенном в кантоне Берн. Франсуаза и Даниэль «исследуют возможности фотографии, экспериментируя со временем и светом как художественными медиа». В первую очередь они обращаются к технике фотограммы, позволяющей создавать изображения без участия камеры, выставляя на свет фрагменты ранее не экспонировавшейся фотобумаги, отмечают организаторы выставки.

Сама выставка откроется в 19.30. Перед этим, в 18.00, будет организован artist-talk с участием дуэта. Работать экспозиция будет вплоть до 4 октября.

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