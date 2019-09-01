Жители Бугульминского района отдали в дар библиотекам ценные сборники книг

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Жительница Спасского поселения Бугульминского района Елена Читаева отдала в дар сельской библиотеке 14 книг из сборника энциклопедий для детей, пишет «Бугульминская газета».



По мнению жительницы, испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом выражения своего почтения или возможностью завести хорошее знакомство.



Библиотекарь Евгения Овчаркина согласна с этим мнением, она выразила уверенность, что книги, переданные в библиотеку, не только займут свое место на книжных полках, но и найдут своего читателя.



«Ведь книги, согласитесь, ничем не заменишь, они всегда будут в жизни человека. Хорошая книга – все равно, что хорошее общество, она просвещает, обогащает и чем больше развито общество, тем более она востребована», – отметила библиотекарь.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Фестивале книжной культуры в Бугульме посетителям предложили подоить воображаемую корову.

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