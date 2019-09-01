Нижнекамск вошел в десятку самых чистых городов России

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Жители Нижнекамска высоко оценили благоустройство своего города. Высокая оценка населения вывела столицу нефтехимии и нефтепереработки Татарстана на седьмое место в федеральном рейтинге, передает «НТР 24».
Аналитики провели соцопрос в разных регионах России, предложив их жителям дать оценку чистоты на улицах городов, где они проживают. В тестировании участвовало более 90 тысяч россиян.
Самым чистым в Российской Федерации оказался город Губкин Белгородской области, благоустройство которого местные жители оценили в 8,2 балла.
Нижнекамск набрал 7,7 баллов и расположился в этом рейтинге на седьмой строчке – это лучший результат среди городов Татарстана.
Набережные Челны заняли 12-е место, Альметьевск расположился на 17-м месте, а Казань завоевала только 37-ю строчку данного рейтинга.