Буинцы стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Филиал ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети – начальник Буинского РЭС Виктор Быченков и начальник службы подстанций Ильясов Ильнур стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики».



Радостную новость сообщила председатель первичной профсоюзной организации «Буинских электрических сетей» Надежда Быченкова в личном аккаунте в Instagram`e.





Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса состоялось на челябинской ледовой арене «Трактор».



С обращением ко всем участниками — а их было около двух тысяч — обратились министр энергетики РФ Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

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