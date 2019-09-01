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Татар-информ

2 сентября 2019, 01:27

Общество

Буинцы стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики»

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Общество

Буинцы стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики»

Фото: соцсети

Победителей поздравил министр энергетики РФ Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Филиал ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети – начальник Буинского РЭС Виктор Быченков и начальник службы подстанций Ильясов Ильнур стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры энергетики».

Радостную новость сообщила председатель первичной профсоюзной организации «Буинских электрических сетей» Надежда Быченкова в личном аккаунте в Instagram`e.



Торжественное награждение победителей всероссийского конкурса состоялось на челябинской ледовой арене «Трактор».

С обращением ко всем участниками — а их было около двух тысяч — обратились министр энергетики РФ Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер и глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

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