WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

2 сентября 2019, 00:17

Общество

Участник детского конкурса «Я б в рабочие пошел…» побывал в кресле главврача нижнекамской больницы

Рекомендуем

Общество

Участник детского конкурса «Я б в рабочие пошел…» побывал в кресле главврача нижнекамской больницы

Фото: e-nkama.ru

В конкурсе принимали участие дети до 15 лет.

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В гостях у главного врача нижнекамской многопрофильной центральной больницы Габибуллы Ахмедова побывали девятилетний Алмаз и семилетний Амирхан. Братья Сагдиевы попали сюда благодаря участию в детском конкурсе рисунков «Я б в рабочие пошел…». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Вместе с мамой ребята принесли в больницу свои работы. На картине Алмаза изображены медицинские работники, а младший нарисовал полицейского. Выбор сюжетов не случаен, ребята уже определились с профессией.

Алмазу очень повезло. Мальчик и представить не мог, что, придя с рисунками в больницу, окажется в кабинете главврача – это было его заветное желание.

В такой необычной экскурсии принял участие и младший брат Алмаза. Ребята внимательно осмотрели кабинет, а Алмаз даже «примерил» на себя кресло главврача.

Мама Алмаза и Амирхана сейчас трудится уборщицей служебных помещений в операционном блоке и параллельно учится в медколледже. Женщина призналась, что, несмотря то, что уже будучи мамой двоих сыновей, решила осуществить мечту – надеть белый халат. В родне Сагдиевых уже есть целые медицинские династии, к примеру, дядя мальчиков является главным врачом Набережночелнинской инфекционной больницы.

В конкурсе принимали участие дети до 15 лет. Рисунки на тему профессий можно приносить на Ахтубинскую, 9 до 10 сентября. Победителям вручат подарки от крупных предприятий Татарстана.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Директор «Дома Роналда Макдоналда»: Наша работа помогла уже более девяти тысячам родителей
Новости дня
00:17
Участник детского конкурса «Я б в рабочие пошел…» побывал в кресле главврача нижнекамской больницы

В конкурсе принимали участие дети до 15 лет.

1.09 22:23
В Подлесной Шентале Алексеевского района после капремонта открылись школа и детский сад

В День знаний на линейке школьников поздравили глава района Сергей Демидов и председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.

1.09 21:28
В России отзывают 138 автомобилей Porsche
1.09 20:00
«Неделя татарстанского кино» завершилась в Казани премьерой комедии «Эпипэ» на татарском языке

Музыкальная кинокомедия рассказывает о женском музыкальном ансамбле «Эпипэ», который отправляется на гастроли по республике.

1.09 18:46
Замминистра спорта РТ: Рассматриваем возможности принимать чемпионат мира по мотосерфингу ежегодно

Алмаз Мингулов рассказал о развитии вида спорта в Татарстане и России.

1.09 18:35
Нападающий НХЛ на пьедестале и шампанское рекой: в Казани завершился чемпионат мира по мотосерфингу

В соревновании приняли участие 33 мужчины и 12 женщин со всего мира.

1.09 18:21
В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России
1.09 16:52
На одном из перекрестков в Автограде отключат светофор

Светофор отключат в связи с проведением ремонтных работ Боровецким РЭС.

1.09 16:03
В Татарстане с начала уборочных работ намолочено 3 млн тонн зерна нового урожая

В Арском и Черемшанском муниципальных районах республики приступили к уборке рапса.

1.09 15:36
Омбудсмен Татарстана и руководитель Роспотребнадзора по РТ проведут совместный прием граждан

Обратиться к специалистам по интересующим вопросам казанцы могут 3 сентября с 2 до 4 часов дня.

1.09 14:58
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане

Днем 2 сентября температура воздуха составит +14..+19 градусов.

1.09 14:34
Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о необходимости вакцинации детей
1.09 13:34
Директор «Дома Роналда Макдоналда»: Наша работа помогла уже более девяти тысячам родителей

Светлана Полякова рассказала о пользе проведения благотворительного турнира на Кубок Президента РТ по гольфу.

1.09 13:10
Министр спорта РТ: «Мы привезём в Казань титульный турнир по гольфу»

Владимир Леонов рассказал о возможном проведении в РТ чемпионатов по гольфу международного уровня.

1.09 13:04
Благотворительный турнир и игроки из разных стран: в Казани прошел Кубок Президента РТ по гольфу

Участие в кубке приняли 112 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Швейцарии и Марокко.

1.09 12:12
Первая в Поволжье Кембриджская международная школа открылась в Казани

Выпускники новой школы получат два документа об образовании – российский аттестат и кембриджский сертификат.

1.09 11:48
В России работают около 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста
1.09 11:13
Жительница Казани госпитализирована после пожара в садовом домике

Пожар в одном из дачных домиков садового общества «КМПО-14» случился днем 31 августа.

1.09 11:10
Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию
1.09 10:18
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции

Специалисты по гигиене питания смогут проконсультировать граждан с 11 по 25 сентября.

1.09 09:36
Специалисты назвали ранние симптомы диабета
1.09 09:00
«РИТЭК» поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Татарстан – один из ключевых нефтегазодобывающих регионов России.

1.09 08:19
В селе Новые Какерли на открытии Дома культуры спел народный артист РТ Илсаф

Жители села встречали почетных гостей хлебом и солью, песнями, танцами.

1.09 07:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Татарстан — один из лидеров в реализации нацпроекта «Образование».

1.09 06:38
В заинском селе Бура-Кирта открылся многофункциональный культурный центр

Многофункциональный культурный центр стал первым из аналогичных объектов, построенных в Татарстане по республиканской президентской программе.

События