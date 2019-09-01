Участник детского конкурса «Я б в рабочие пошел…» побывал в кресле главврача нижнекамской больницы

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). В гостях у главного врача нижнекамской многопрофильной центральной больницы Габибуллы Ахмедова побывали девятилетний Алмаз и семилетний Амирхан. Братья Сагдиевы попали сюда благодаря участию в детском конкурсе рисунков «Я б в рабочие пошел…». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Вместе с мамой ребята принесли в больницу свои работы. На картине Алмаза изображены медицинские работники, а младший нарисовал полицейского. Выбор сюжетов не случаен, ребята уже определились с профессией.



Алмазу очень повезло. Мальчик и представить не мог, что, придя с рисунками в больницу, окажется в кабинете главврача – это было его заветное желание.



В такой необычной экскурсии принял участие и младший брат Алмаза. Ребята внимательно осмотрели кабинет, а Алмаз даже «примерил» на себя кресло главврача.

Мама Алмаза и Амирхана сейчас трудится уборщицей служебных помещений в операционном блоке и параллельно учится в медколледже. Женщина призналась, что, несмотря то, что уже будучи мамой двоих сыновей, решила осуществить мечту – надеть белый халат. В родне Сагдиевых уже есть целые медицинские династии, к примеру, дядя мальчиков является главным врачом Набережночелнинской инфекционной больницы.

В конкурсе принимали участие дети до 15 лет. Рисунки на тему профессий можно приносить на Ахтубинскую, 9 до 10 сентября. Победителям вручат подарки от крупных предприятий Татарстана.

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