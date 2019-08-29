KAMA TYRES в 2020 году планирует запустить серийное производство «умных» шин с микрочипом

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Шинный бизнес группы «Татнефть» KAMA TYRES в 2020 году планирует запустить серийное производство ЦМК-шин бренда KAMA PRO, оснащенных RFID-метками. Опытные образцы уже переданы партнерам компании, транспортно-логистическим операторам для тестовых испытаний технологии в реальных условиях эксплуатации. Комплектация транспорта и грузовиков продукцией с метками радиочастотной идентификации позволит предприятиям автоматически отслеживать весь жизненный цикл шин, а также проводить их учет.

В рамках проекта на предприятии KAMA TYRES была собрана опытная партия ЦМК-шин KAMA PRO, в борт которых при производстве был встроен микрочип (транспондер типа RFID). Подобная продукция оставляет цифровой след на каждом этапе — производство, дистрибуция, складирование, эксплуатация, ремонт, восстановление протектора и вторичная переработка, — который можно легко отследить и расшифровать с помощью различных информационных систем. Также потребитель сможет дистанционно и самостоятельно вносить дополнительную информацию на RFID-носитель, например, о ходе обслуживания и использования шин (давление, износ и т. д.).

«KAMA TYRES производит не только надежную продукцию, но и предлагает потребителям решения, направленные на оптимизацию затрат и выстраивание удобной логистики», — отметил Тимур Шарипов, и. о. исполнительного директора ТД «Кама».

По его словам, в прошлом году было выведено на рынок новое поколение ЦМК-шин: благодаря новой конструкции и применяемой рецептуре резиновой смеси, эксплуатационный ресурс KAMA PRO увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями.

Внедрение технологии RFID позволит владельцам таких «умных» шин отслеживать весь процесс их эксплуатации, контролировать подлинность продукции и плановую замену, а также выезд-заезд автомобиля с территории предприятия клиента.

RFID — технология автоматической идентификации и учета объектов. Высокотемпературная пассивная RFID-метка внедряется в шину, не влияя на ее конструкцию. Чип не имеет встроенного источника питания — заряжается автоматически за счет электромагнитных волн, возникающих в антенне после считывания сигнала.

Типовая RFID-система состоит из трех базовых компонентов: RFID-меток, считывающего оборудования и программного обеспечения.

KAMA PRO — линейка ЦМК-шин нового поколения, которая включает в себя преимущественно модели с посадочным диаметром 22,5 дюйма. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках.

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