Электромонтер, кондитер и охранник: какие программы по переобучению граждан действуют в Татарстане

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В рамках реализации нацпроектов, утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным, в Татарстане реализуется ряд программ по переобучению граждан. Где и на кого могут переобучиться татарстанцы, что необходимо сделать для того, чтобы стать участником программы, — об этом в материале ИА «Татар-информ».

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в республике Татарстан также запущена краткосрочная программа переобучения людей предпенсионного возраста за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

«Есть такое отдельное мероприятие — переобучение предпенсионеров — лиц, которым работать до пенсии осталось пять лет. В этом году в данную категорию попадут женщины 1964 — 1968 годов рождения и мужчины, родившиеся в 1959 — 1964 годах. Те предпенсионеры, кто сегодня работает на предприятиях либо находится на учете в службе занятости в качестве безработного, могут пройти переобучение по федеральному проекту», — рассказала корреспонденту министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

На данный момент в программах переобучения в Татарстане участвуют 1,7 тыс. человек, более 700 предпенсионеров — работников предприятий республики его завершили. До конца года в республиканском ведомстве планируют вовлечь более 4 тыс. человек в программы профессиональной переподготовки переобучения лиц предпенсионного возраста по целевой категории. Доля трудоустроенных работников из всех предпенсионеров, прошедших переобучение, составляет 90%.

«Несмотря на то, что плановые показатели по численности уже выполнены, объемы финансирования достаточны для обучения всех желающих, программа открыта, и мы сегодня готовы отработать с предприятиями курсы обучения конкретно для этого предприятия», — прокомментировала глава республиканского ведомства.

На данный момент, по словам Эльмиры Зариповой, в программу активно включились такие предприятия, как КАМАЗ, «Метроэлектротранс», Международный аэропорт «Казань», КАЗ им. Горбунова, «Вакууммаш», ООО «Газпром трансгаз Казань», Альметьевский трубный завод, Зеленодольский завод им. Горького, ПОЗИС, «Челны-Холод», «Кварт», «Татнефть», Бугульминское ПТС, химзавод им. Карпова и другие организации. Стоит отметить, что работодатели получают субсидии на переобучение своих работников в размере 100% авансирования.

«Сегодня мы готовы выделить до 68 тыс. рублей на одного работника. Предприятие в свою очередь само выбирает образовательную организацию, в которой проведет это обучение в своих интересах и в интересах своего производства. И самое главное — образовательная организация должна иметь соответствующие лицензии на оказание образовательных услуг», — добавила министр труда, занятости и соцзащиты РТ.

К слову, переобучение могут пройти не только работающие предпенсионеры. Для тех граждан предпенсионного возраста, которые самостоятельно, а не по направлению работодателя обратились в центры занятости населения, также организованы различные программы переподготовки. Главная цель — помочь предпенсионерам найти место работы по тем специальностям, которые в данное время востребованы на рынке труда.

Так, в Казани для предпенсионеров организовали обучение по компетенциям WorldSkills в туристической сфере. Занятия проходят на базе Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и Международного колледжа сервиса. Для участия предпенсионерам необходимо зарегистрироваться на сайте «Навыки мудрых», заполнить анкету, указав личные данные, а также выбрать интересующую компетенцию и организацию, в которой они хотели бы пройти обучение. После окончания обучения участники программы получат свидетельства о повышении квалификации и паспорт WorldSkills, где будут прописаны уровни их компетенции.

«У нас в университете реализуется четыре программы: оказание экскурсионных услуг, туризм, администрирование отелей, предпринимательство. Сейчас группы комплектуются, я думаю, что примерно в августе мы приступим к обучению», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор Института бизнес-образования КИУ им. В. Г. Тимирясова Гульназ Ягудина.

Обучение проходит в виде практических занятий. Участники программы самостоятельно проводят экскурсии, изучают особенности администрирования на базе казанских отелей и выполняют ряд других заданий. Обучают предпенсионеров преподаватели института, имеющие сертификаты WorldSkills, а также специалисты-практики, работающие в данных сферах.

Ягудина также отметила, что федеральная программа дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста будет реализовываться в течение последующих пяти лет — до 2024 года. Помимо туристических компетенций предпенсионеры могут выбрать и другие интересующие их программы обучения. Их полный список можно посмотреть на официальном сайте «Навыки мудрых».

Также до 1 сентября Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи — набирает татарстанских предпенсионеров для бесплатного обучения по компетенции «Веб-дизайн и разработка».

«Данная программа ориентирована на обучение с нуля правилам и приемам создания сайта на платформе одного из популярных конструкторов сайтов», — сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Занятия по программе (в общей сложности 72 часа) стартуют 5 сентября и будут проходить по пятницам и субботам. После завершения обучения все слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца, а успешно сдавшие демонстрационный экзамен — Skills-паспорта международного образца.

Предпенсионеров Татарстана также обучат видеопроизводству, графическому дизайну и мобильной робототехнике. Занятия проводит Казанский техникум информационных технологий и связи.

«Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи объявляет очередной прием заявок на бесплатное обучение по новым направлениям: видеопроизводство, графический дизайн и мобильная робототехника. Дополнительное образование для женщин 51 – 55 лет и мужчин 56 – 60 лет доступно в рамках реализации федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“», — сказано в сообщении Минсвязи.

Занятия будут проходить четыре раза в неделю в вечернее время, общая продолжительность обучения составит 72 часа. Преподавать будут сертифицированные эксперты и преподаватели техникума, прошедшие специальное обучение.

Еще одно новое направление переобучения предпенсионеров, которое стартовало в республике совсем недавно, — профайлинг.

«Аэропорт выразил свое желание на обучение по профайлингу — это определение по поведенческим, характерологическим, внешним данным возможностей и склонностей людей к недисциплинированным действиям во время путешествия», — рассказала министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова.

Она также добавила, что Международный аэропорт «Казань» — это зона комфорта и безопасности для всех пассажиров. Новое направление, по словам главы ведомства, будет особенно важным и актуальным.

«Эксперты отмечают, что люди более возрастных групп более внимательны, они запоминают больше информации, у них есть некая расположенность к овладению подобными специальностями. Я думаю, что обучение будет успешным и, самое главное, полезным. Сегодня регулярное, непрерывное развитие компетенций населения через обучение — залог благополучия как отдельного человека, так и республики, страны в целом. Национальный проект предоставляет нам такие возможности. Необходимо воспользоваться ими в полной мере — на благо республики», — выразила мнение Эльмира Зарипова.

В рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в республике реализуются мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятий.

«В число предприятий, являющихся участниками регионального проекта „Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда РТ“, имеющих потребность в обучении работников, вошли 23 предприятия, планируемая численность участников — 3071 человек», — отметили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

По данным на 8 августа, сумма предоставленных субсидий данным предприятиям составила 73,7 млн рублей, что составляет 54,7% от предусмотренных объемов — 134,7 млн рублей. На обучение направлены 475 работников, прошли обучение 109 человек. Работа по привлечению предприятий к участию в национальном проекте продолжается.

Наряду с этим в Татарстане продолжается реализация государственной программы «Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 годы», в соответствии с которой органы службы занятости населения также осуществляют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. Получить услугу могут не имеющие квалификацию, желающие сменить род деятельности: инвалиды, опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов, граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, их жены и мужья, выпускники общеобразовательных организаций и др. В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования переобучаемым выплачивают стипендию, минимальный размер которой в 2019 году составляет 1500 рублей.

Также пройти переобучение могут женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В перечень включены профессии и специальности, которые являются наиболее востребованными на рынке труда республики. Наибольшей популярностью пользуются такие профессии и специальности, как парикмахер, маникюрша, повар, оператор котельной, бухгалтер, менеджер по персоналу, ландшафтный дизайн, компьютерный дизайн, менеджер по туризму и др. В 2019 году планируют переобучить порядка 900 женщин.

Пройти профобучение могут также незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. В 2017-2018 годах на обучение были направлены 176 пенсионеров по следующим профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, кондитер, охранник, повар, оператор ЭВМ, бухгалтер и ландшафтный дизайн. В 2018 году и в первом полугодии 2019 года на обучение были направлены 88 человек.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ

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