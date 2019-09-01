В Подлесной Шентале Алексеевского района после капремонта открылись школа и детский сад

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Подлесная Шентала Алексеевского района Татарстана после капитального ремонта открылась школа, в которой будет располагаться и детский сад. Об этом пишет газета «Заря».

В День знаний на праздничной линейке детей, родителей и педагогов с праздником поздравили глава района Сергей Демидов и председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков. Они пожелали детям набираться знаний и получать хорошие оценки.

«После торжественной линейки Сергей Демидов и Федор Батков осмотрели здание школы и детского сада, которые теперь будут располагаться под одной крышей», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Заинске после капитального ремонта открылись школа и Дом культуры.

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