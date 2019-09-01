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Татар-информ

1 сентября 2019, 20:00

Культура

«Неделя татарстанского кино» завершилась в Казани премьерой комедии «Эпипэ» на татарском языке

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Культура

«Неделя татарстанского кино» завершилась в Казани премьерой комедии «Эпипэ» на татарском языке

Фото: Пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино»

Музыкальная кинокомедия рассказывает о женском музыкальном ансамбле «Эпипэ», который отправляется на гастроли по республике.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). «Неделя татарстанского кино», которая стартовала в Казани 23 августа, завершилась премьерой кинокомедии «Эпипэ» на татарском языке, сообщает пресс-служба «Татаркино».

«Полнометражный фильм „Эпипэ“ режиссера Ильшата Рахимбая впервые был представлен широкой публике в кинотеатре „Мир“», — говорится в сообщении.

До премьерного показа перед собравшимися выступила директор ГБУК «Татаркино», продюсер фильма «Эпипэ» Миляуша Айтуганова. «Мы надеемся, что у этого фильма будет прокатная история. Мы изначально хотели, чтобы фильм получился для зрителей, а не для узкого круга киноманов», — сказала она. 

Продолжительность фильма «Эпипэ» — 95 минут. Музыкальная кинокомедия идет на татарском языке и рассказывает о женском музыкальном ансамбле «Эпипэ», который отправляется на гастроли по республике. 

В фильме снялись известные исполнители татарской эстрады Фирдус Тямаев, Элвин Грэй, Алсу Абульханова, Алина Шарипзянова, Диля Нигматуллина, Ляйсан Махмутова, Ляйсан Закирова, Гульшат Имамиева, Алсу Сунгатуллина, Фарида Ахметшина. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Артем Пискунов, Резеда Саляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Валеева.

На премьере фильма были не только казанцы, но и гости из других регионов России, в частности, делегация сибирских татар. Они отметили, что эту комедию ждут в регионах России даже больше, чем в Казани. 

Как отметил ранее режиссер Ильшат Рахимбай, не исключено, что при условии финансовой поддержки может быть снято продолжение фильма «Эпипэ». Также известно, что фильм покажут в других городах Татарстана и в Санкт-Петербурге.

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