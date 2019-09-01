Замминистра спорта РТ: Рассматриваем возможности принимать чемпионат мира по мотосерфингу ежегодно

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань может принимать этапы чемпионата мира по мотосерфингу ежегодно. Об этом рассказал заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов.

«Мы будем рассматривать все возможности, чтобы принимать этап чемпионата мира каждый год. Сейчас мы находимся на стадии переговоров с организаторами», — сообщил замминистра.

Также он отметил, что после разговора с Минспорта России возможно проведение в Казани чемпионатов России: «Это специфический и дорогой вид спорта — одна доска стоит от 800 тыс. рублей. Я думаю, это спорт, который только развивается, поэтому мы будем искать российских спортсменов. Совместно с Федерацией автомотоспорта Республики Татарстан мы будем обсуждать, как развивать мотосерфинг. После диалога с Министерством спорта России можно будет говорить о проведении в Казани чемпионатов и кубков».

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