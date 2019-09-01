WORLDSKILLS-2019

Артур Шипилов

1 сентября 2019, 18:35

Спорт

Нападающий НХЛ на пьедестале и шампанское рекой: в Казани завершился чемпионат мира по мотосерфингу

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Спорт

Нападающий НХЛ на пьедестале и шампанское рекой: в Казани завершился чемпионат мира по мотосерфингу

Фото: Владимир Васильев

В соревновании приняли участие 33 мужчины и 12 женщин со всего мира.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани подошел к концу чемпионат мира по мотосерфингу. Соревнования проводились на акватории Казанки рядом с Центром семьи «Казан». 

Мотосерфинг представляет собой микс мотоспорта и серфинга, где участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе. Это четвертая гонка в текущем году, пятая и последняя пройдет в Америке. Как объясняют судьи турнира, мотосерфинг — один из самых безопасных видов спорта, в нем не так много травм: порезы и всего один или два случая перелома. 

В чемпионате приняли участие 12 женщин и 33 мужчины. Среди мужчин — шесть россиян, среди женщин таковых не оказалось. Очки в соревновании считались, как в мотокроссе: провелись два полуфинала и победитель выявился по сумме очков. 

До мужского финала дошли только спортсмены из Чехии, родины мотосерфинга. Победителем оказался 18-летний Николас Блак. Он впервые взошел на пьедестал. 

Среди женщин блистала Анетта Сахерова, также из Чехии. «Была очень важна стартовая позиция и выступление в квалификации, поэтому везде старалась победить. Это была тяжелая работа. Я благодарна соперницам за интересную борьбу», — прокомментировала спортсменка после финиша. 

Интересным фактом стало участие в гонке Петра Прухи — любителям хоккея он знаком по выступлениям за НХЛовский «Нью-Йорк Рейнджерс», «Финикс Койотс», а также он три сезона провел в КХЛ в составе питерского СКА. В 2005 году на чемпионате мира по хоккей он стал победителем, а сегодня завоевал лишь бронзу. 

Во время награждения произошло традиционное обливание шампанским от чемпионов, что с радостью и выполнили Блак и Сахерова.

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