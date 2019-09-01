В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В России работает 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — сказал Топилин на встрече министров труда и занятости стран G20 в Японии.

По его словам, в России работает более 95% экономически активного населения.

1 августа стало известно, что Пенсионный фонд России проведет перерасчет пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году. Около 14 млн человек получат дополнительные выплаты.

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