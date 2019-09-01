Омбудсмен Татарстана и руководитель Роспотребнадзора по РТ проведут совместный прием граждан

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). 3 сентября уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина проведут совместный прием граждан, сообщает пресс-служба территориального управления.

Обратиться с интересующими вопросами в пределах компетенции специалистов можно будет с 2 до 4 часов дня по адресу: Казань, ул. Большая Красная, д. 61, третий этаж.

В целях дополнительной гарантии обеспечения личного приема в установленное время граждане могут предварительно записаться на прием по телефону: (843) 238-18-32 до 2 сентября.

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