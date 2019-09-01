(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям о необходимости вакцинации детей. Рекомендации опубликованы на сайте федеральной службы.

«Приходя в школу, детский сад, спортивную секцию, дети неизбежно тесно контактируют друг с другом, что увеличивает вероятность распространения микробов и инфекций», — отмечается в сообщении.

Иммунизация помогает защитить здоровье от риска многих инфекционных заболеваний. Родителям необходимо убедиться в том, что ребенок прошел вакцинацию в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок. Так, профилактика гриппа максимально эффективна, если проводится каждый год, а оптимальное время для процедуры — начало осени, отмечают специалисты.

Особое внимание надо уделять соблюдению правил личной гигиены.

«После вакцинопрофилактики регулярное мытье рук — наиболее эффективный метод профилактики как гриппа, так и других респираторных вирусных инфекций», — говорится в сообщении.

Родителей призывают подавать пример своему ребенку и прививать не только привычку мыть руки в случаях, когда это необходимо, но и научить правильной продолжительности процедуры.

Чтобы защитить детей и от других инфекций, следует их научить не брать у друзей использованные столовые приборы и посуду.

«Научите их прикрывать рот, когда они кашляют или чихают, а затем мыть руки в качестве вежливости по отношению к другим», — отмечают специалисты.

«Напоминайте ребёнку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами, париками, резинками и заколками для волос, расчёсками, шарфами и другой одеждой», — отмечают специалисты, пояснив, что подобные ограничения позволят предотвратить распространение вшей и снизить вероятность заражения вредителями.

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