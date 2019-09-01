Директор «Дома Роналда Макдоналда»: Наша работа помогла уже более девяти тысячам родителей

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор «Дома Роналда Макдоналда» Светлана Полякова рассказала о пользе проведения благотворительного турнира на Кубок Президента Республики Татарстан по гольфу.

«Очень радостно, что турнир на Кубок Президента РТ по гольфу уже традиционно стал благотворительным. Средства направляются в наш проект "Дом Роналда Макдоналда". Уже около девяти тысяч людей имели возможность проживать в нашем доме. Это дом вдали от дома. Это помогает в сложный период в их жизни. Соревнования набрали рекордную сумму — 3,5 млн рублей, все они пойдут на работу дома», — сообщила Полякова.

Также она подробнее рассказала о структуре проекта: «Для нас очень важно, чтобы республика принимала участие в подобном проекте. На сегодняшний день у нас порядка 150 волонтеров, а количество компаний, поддерживающих дом, растет».

«Дом Роналда Макдоналда» — это бесплатная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ. У родителей есть возможность бесплатно проживать рядом с ребёнком в домашних условиях.

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