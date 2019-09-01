Министр спорта РТ: «Мы привезём в Казань титульный турнир по гольфу»

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани может пройти соревнование всемирного масштаба по гольфу. Об этом рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Мы ведём переговоры с Ассоциацией гольфа, с нашими международными партнерами. В целом, комплекс готов принять чемпионаты мира и Европы. Но начать нужно с кубков. Как только появятся результаты переговоров, мы обязательно сообщим. В ближайшем будущем мы в любом случае завезём сюда титульный турнир», — поделился министр.

Также он прокомментировал проведение турнира на Кубок Президента Республики Татарстан: «Этим турниром мы завершаем летний сезон и открываем осенний. Сегодня участие принимает 28 команд, в два разв больше, чем было в прошлом году. Гольф развивается, также очень много девушек. Здорово, что турнир носит благотворительный характер, мы давно сотрудничаем с "Домом Роналда Макдоналда", и это реальная помощь для семей, находящихся в непростой ситуации».

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