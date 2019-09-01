Благотворительный турнир и игроки из разных стран: в Казани прошел Кубок Президента РТ по гольфу

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани прошёл девятый благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики Татарстан. Все собранные средства (3,5 млн рублей) отправились на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

На турнир заявилось 112 спортсменов со всего мира: России, Беларуси, Казахстана, Турции, Швейцарии и Марокко. Число участников стало рекордным за все время проведения соревнования.

Во время церемонии открытия первым перед гольфистами выступил министр спорта РТ Владимир Леонов: «Отрадно, что каждый год растёт география и количество участников. Это очень важно для нас и для развития гольфа в Татарстане. У нас есть все условия, чтобы мы провели потрясающий уик-энд и показали мастерство. Плюс это все делается во благо детишек».

Далее слово взял вице-президент Ассоциации гольфа России Александр Кочетков: «Здесь собрались друзья. Друзья по духу и по жизни. Приехало много людей, и это очень приятно. Спасибо Татарстану, что принял такое хорошее мероприятие».

После приветственной речи на сцену поднялась директор «Дома Роналда Макдоналда» Светлана Полякова, которой торжественно вручили символический чек на 3,5 млн рублей.

«Большое спасибо Президенту РТ за старт нашего проекта, спасибо участникам за поддержку. "Дом Роналда Макдоналда" работает уже шесть лет и на сегодняшний день уже около девяти тысяч семей имели возможность проживать в нашем доме», — обратилась с благодарностью Полякова.

Турнир проходил на 18-луночном поле в командном (по 4 человека) формате «скрембл» и индивидуальном формате «стейблфорд».

«Дом Роналда Макдоналда» — бесплатная семейная гостиница, в которой родители могут проживать, пока их дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице в Казани.

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