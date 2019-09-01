В России отзывают 138 автомобилей Porsche

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 138 автомобилей марки Porsche, информация размещена на сайте Росстандарта.

Под программу попали транспортные средства, реализованные с июля 2015 по мая 2017 года. Среди них — Porsche Cayman/Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman/718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970) и Porsche 911 (тип 991).

Причина — возможная установка на ТС блока питания Airbag с конденсатором электропитания, не отвечающим стандартам качества марки. В случае возникновения неисправности конденсатора соответствующее сообщение может не отобразиться на дисплее приборов. В свою очередь неисправность конденсатора может активировать подушки безопасности и преднатяжителей ремней безопасности в неподходящее время или же предотвратить их активацию в случае аварии.

В ходе проверки специалисты обновят программное обеспечение блока управления Airbag на транспортных средствах.

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