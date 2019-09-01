Первая в Поволжье Кембриджская международная школа открылась в Казани

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани сегодня, в День знаний, открылась первая в Поволжье Кембриджская международная школа «Бала-Сити», в которой будут обучаться дети начального, среднего и старшего звена.



В новой школе с этого учебного года будут получать образование 220 учеников. После ее окончания выпускники получат два документа об образовании – российский государственный аттестат и кембриджский сертификат.

В Кембриджской международной школе «Бала-Сити» преподают 50 российских педагогов и 15 учителей из Англии, США, Испании, Германии и Франции.

Школьники «Бала-Сити» будут изучать несколько языков – татарский, русский, английский, испанский или китайский (четвертый язык – по выбору). Кроме того, по желанию могут быть организованы уроки немецкого и французского языков с педагогами-носителями.

«Мы сегодня находимся в необычном учебном заведении – первой Кембриджской школе в нашей республике. Дети, которые начнут здесь обучаться, будут знать в совершенстве четыре языка. Это будущее Татарстана, России. Пусть будет радостным и счастливым каждый учебный день. В добрый путь», – сказала на торжественной церемонии открытия заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Поприветствовала первых учеников школы и интернациональную команду педагогов образовательной организации и заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Уважаемые родители, доброго вам пути вместе с вашими детьми. Ребята, помните, что мы, взрослые, вас очень любим. Дорогие учителя, поздравляю вас с очередным учебным годом. С праздником и всего самого доброго», – обратилась к собравшимся вице-премьер РТ.

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина напомнила, что семь лет назад основана общеобразовательная организация «Бала-Сити». В 2013 году был открыт первый в Татарстане мультилингвальный детский сад, в котором для малышей дошкольного возраста наряду с русским и татарским стали преподавать английский и китайский языки.

«Заинтересовало это частно-государственное взаимодействие, было много желающих попасть в такой детский сад. А потом открылась начальная школа "Бала-Сити". И вот через семь лет открывается новая международная школа в центре Казани. В республике много учреждений образования разных типов. Сегодня строятся полилингвальные школы, которые откроют новую страницу в образовании Татарстана. И эта школа тоже является новаторской», – отметила замминистра.

С открытием Кембриджской международной школы в Татарстане и с началом нового учебного года поздравила учеников, их родителей и учителей основатель сети детсадов «Бала-Сити» Альбина Насырова.

«В этом году собрались учителя из семи стран, а также из разных городов России. Все они – инновационные, креативные, открытые к творчеству. Нам повезло с командой педагогов и с талантливыми детьми», – подчеркнула она.

«Бала-Сити» не только воспитывает детей со знанием иностранных языков, но и проводит мероприятия на татарском языке, приглашает на встречи с ребятами известных писателей и деятелей культуры, организует летнюю национальную смену. Кроме того, ученики школы занимаются научно-технической деятельностью, изучают программирование, робототехнику, естественные науки.

«Бала-Сити» является базовой кафедрой КФУ и сотрудничает по реализации собственного проекта «Новый учитель для Татарстана», получает методическую и учебную поддержку от Кембриджского университета, Министерства образования Испании и Пекинского университета.

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