(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). На сегодняшний день в России работают около 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста. Такие цифры привел на встрече министров труда стран G20 глава профильного министерства Максим Топилин, сообщает ТАСС.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — рассказал во время встречи министр труда и социальной защиты РФ.

С 2019 года в стране реализуется мероприятия по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости. По словам Топилина, за год будут проходить обучение не менее 75 тыс. человек.

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