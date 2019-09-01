(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Жительница Казани госпитализирована после пожара в садовом домике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне днем в садовом обществе «КМПО-14» в Авиастроительном районе Казани загорелся дачный домик.
«По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования», – сообщили в пресс-службе ведомства.
На пожаре пострадала 68-летняя женщина, ее с признаками отравления продуктами горения госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.