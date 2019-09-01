WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

1 сентября 2019, 11:10

Общество

Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию

Рекомендуем

Общество

Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию

Чтобы отказаться от права отсрочки, гражданину надо направить соответствующее заявление в призывную комиссию.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). С 1 сентября в России вступают в силу изменения, внесенные в статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться. Для этого гражданину необходимо направить соответствующее заявление в призывную комиссию. 

«Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии», — сказано в документе.

При этом граждане, призванные в армию до вступления в силу изменений в федеральный закон, смогут досрочно уволиться в случае возникновения в период службы определенных обстоятельств. Среди них — смерть родителей или родных братьев в связи с исполнением ими обязанностей военной службы или во время военных сборов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Бугульме провели завершающую встречу с жителями в рамках проекта «Наш двор»
Новости дня
12:12
Первая в Поволжье Кембриджская международная школа открылась в Казани

Выпускники новой школы получат два документа об образовании – российский аттестат и кембриджский сертификат.

11:48
В России работают около 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста
11:13
Жительница Казани госпитализирована после пожара в садовом домике

Пожар в одном из дачных домиков садового общества «КМПО-14» случился днем 31 августа.

11:10
Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию
10:18
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции

Специалисты по гигиене питания смогут проконсультировать граждан с 11 по 25 сентября.

09:36
Специалисты назвали ранние симптомы диабета
09:00
«РИТЭК» поздравил татарстанцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Татарстан – один из ключевых нефтегазодобывающих регионов России.

08:19
В селе Новые Какерли на открытии Дома культуры спел народный артист РТ Илсаф

Жители села встречали почетных гостей хлебом и солью, песнями, танцами.

07:00
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Татарстан — один из лидеров в реализации нацпроекта «Образование».

06:38
В заинском селе Бура-Кирта открылся многофункциональный культурный центр

Многофункциональный культурный центр стал первым из аналогичных объектов, построенных в Татарстане по республиканской президентской программе.

05:27
В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория

Офис врача строился около года по республиканской программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи».

04:23
В Бугульме провели завершающую встречу с жителями в рамках проекта «Наш двор»

Активные жители задали наиболее острые и неотложные вопросы по содержанию многоквартирных домов.

03:29
В Дрожжановском районе открылись многофункциональный центр и фельдшерско-акушерский пункт

В состав Нижнечекурского сельского поселения входят пять сел с населением 994 человека.

02:14
Для пожилых дам из Заинска провели тест-драйв по йоге

Бесплатное занятие было организовано в рамках программы «Зеленый фитнес по-заински» проекта «Осень позитива».

01:28
Творческая группа Баталовского театра Бугульмы отправится в большой гастрольный тур по России

В октябре актеры совершат гастрольный тур по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям, где за две недели преодолеют почти 3 тыс. км.

00:36
В Нижнекамске осенние ярмарки стартуют с большой распродажи

Татарстанские производители анонсировали сниженные цены для горожан.

31.08 23:48
В Тетюшах День республики отметили шествием коллективов, парадом колясок и салютом

Торжества по случаю Дня республики и Дня города впервые за историю их празднования здесь начались с шествия коллективов предприятий и организаций.

31.08 23:20
Вадим Янгиров: Будем продолжать «железные» забеги и найдем для них новые локации

Директор серии Timerman прокомментировал первый в Казани старт на 16 часов.

31.08 23:07
Забег, заплыв и заезд длиной 16 часов: в Казани впервые прошел «железный» триатлон

В состязании приняли участие 636 спортсменов из 36 регионов России.

31.08 22:36
Ученые назвали способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
31.08 22:10
В селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района открылось обновленное здание сельсовета и исполкома

Обновление помещений органов власти прошло в рамках республиканской программы.

31.08 22:07
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Бугульме

В настоящее время личности обоих погибших устанавливаются.

31.08 21:18
На консультациях МФЦ по дачной амнистии жителей РТ наиболее интересовало оформление пристроя к дому

В столице Татарстана консультационная акция будет проходить до 7 сентября.

31.08 20:50
В Казани увеличилось число почетных граждан города

Внесение новых имен в Книгу почетных граждан прошло в рамках собрания по случаю Дня республики и Дня города в Казанской ратуше.

31.08 20:04
Торт в виде Заинской ГРЭС и варенье из шишек представили на Дне республики в Заинске

На выставке повара представили более 30 видов необычного варенья из шишек, зеленых помидоров, ежевики, абрикосов, дыни, персиков.

События