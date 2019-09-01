Отказ от отсрочки: в России изменились правила призыва в армию

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). С 1 сентября в России вступают в силу изменения, внесенные в статьи 22 и 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, могут добровольно от него отказаться. Для этого гражданину необходимо направить соответствующее заявление в призывную комиссию.

«Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии», — сказано в документе.

При этом граждане, призванные в армию до вступления в силу изменений в федеральный закон, смогут досрочно уволиться в случае возникновения в период службы определенных обстоятельств. Среди них — смерть родителей или родных братьев в связи с исполнением ими обязанностей военной службы или во время военных сборов.

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