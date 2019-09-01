В Татарстане откроется горячая линия по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). С 11 сентября в Татарстане начнет работать горячая линия для потребителей по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

На вопросы татарстанцев будут отвечать специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ. Задать интересующие вопросы можно будет по телефону: (843) 273 34 85 с 10 утра до 4 часов дня.

Кроме того, проконсультировать граждан могут и операторы Единого консультационного центра по телефону: 8 800 555 49 43 (в круглосуточном режиме).

Горячая линия будет работать до 25 сентября.

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