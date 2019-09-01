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Татар-информ

1 сентября 2019, 08:19

Культура

В селе Новые Какерли на открытии Дома культуры спел народный артист РТ Илсаф

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Культура

В селе Новые Какерли на открытии Дома культуры спел народный артист РТ Илсаф

Жители села встречали почетных гостей хлебом и солью, песнями, танцами.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Новые Какерли Дрожжжановского района, в котором проживает 321 человек, после капитального ремонта открылся сельский Дом культуры, пишет газета «Родной край».

Капитальный ремонт проводился благодаря национальному проекту «Культура». На открытие приехали депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, глава района Марат Гафаров, народный артист Татарстана Илсаф, который исполнил несколько песен на сцене отремонтированного ДК.  Жители села встречали почетных гостей хлебом и солью, песнями, танцами.

В последние годы в этой деревне, как и в других селах района, произошло много положительных перемен. Была отремонтирована Новокакерлинская школа, в сельские дома пришла чистая вода, на центральных улицах села появился асфальт.

Марат Гафаров и Ильдар Гильмутдинов поздравили новокакерлинцев с праздником. Глава района вручил благодарственные письма. «Реализация этих проектов была бы невозможна без нашего сильного Татарстана, без его президента Рустама Минниханова. А сила – в единстве», – отметил он.

Радик Мухаметзянов, глава Новоишлинского сельского поселения, пожелал, чтобы на сцене не стихали песни и танцы и всегда царили радость и хорошее настроение. Мадина Замалетдинова, заведующая ДК, рассказала, что работники Дома культуры не сидели без дела: благоустраивали территорию, проводили уборку помещений.

В этот день местные артисты и Илсаф подарили зрителям яркие номера.

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