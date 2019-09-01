В Дрожжановском районе открылись многофункциональный центр и фельдшерско-акушерский пункт

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Нижний Чекурск Дрожжановского района РТ состоялось торжественное открытие культурного многофункционального центра, а в селе Малая Акса – фельдшерско-акушерского пункта. Оба села входят в состав Нижнечекурского сельского поселения. Всего в состав поселения входят пять сел с примерно 400 дворами и 994 жителями, пишет газета «Родной край».



Благодаря нацпроекту «Культура» жители сел Нижний Чекурск, Старый Чекурск, Малая Акса, Верхний Чекурск получили комфортное помещение для занятий творчеством. В здании также располагаются сельская библиотека, ФАП, совет и исполком Нижнечекурского сельского поселения. За последние годы в Дрожжановском районе построили и обновили около 15 домов культуры на более 50 млн рублей.



Открытие нового объекта культуры прошло при участии главы района Марата Гафарова, председателя Cовета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина и исполнительного директора Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурии Хашимовой.



Марат Гафаров обратился к присутствующим с поздравительной речью и поблагодарил руководство республики за разработку программ, которые позволяют в отдаленных селах заниматься творчеством.

Нурия Хашимова также поздравила жителей со значимым событием и вручила сертификат на сумму 100 тыс. рублей на приобретение мебели для Дома культуры.



Очень важным событием стало и открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Малая Акса, где проживают 193 жителя. До этого местный ФАП размещался в ветхом здании.



Теперь же у сельчан появился свой модульный ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием, позволяющими вести прием пациентов не только фельдшеру, но и мобильным бригадам врачей. В здании расположились фельдшерский кабинет, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок и санузел, есть горячая и холодная вода.

«Неважно, большое село или маленькое, оно нуждается в ФАПе. Открытие здесь ФАПа – радостное событие для жителей села», – подчеркнул Экзам Губайдуллин.

После разрезания красной ленточки все гости и сельчане осмотрели здание.

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