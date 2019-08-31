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Татар-информ

1 сентября 2019, 06:38

Культура

В заинском селе Бура-Кирта открылся многофункциональный культурный центр

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Культура

В заинском селе Бура-Кирта открылся многофункциональный культурный центр

Фото: zainsk-inform.ru

Многофункциональный культурный центр стал первым из аналогичных объектов, построенных в Татарстане по республиканской президентской программе.

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Бура-Кирта Заинского района Татарстана открылся новый многофункциональный культурный центр на 50 мест, передает «Заинск-информ».

Открытие прошло при участии главы Заинского района республики Разифа Каримова и заместителя министра культуры РТ Дамира Натфуллина. Посмотреть на новое здание также собрались местные жители и обитатели соседних деревень.

В новом кирпичном здании в селе Бура-Кирта под одной крышей теперь находятся библиотека, актовый зал и холл. Этот многофункциональный культурный центр стал первым из аналогичных объектов, построенных в Татарстане по республиканской президентской программе.



«Хочется отметить Заинский район, он первым в республике открыл такой центр в этом году, показав пример остальным районам», – отметил Дамир Натфуллин.

На строительство МФЦ выделили средства из республиканского бюджета. Дополнительно из местного бюджета было направлено около 800 тыс. рублей на благоустройство прилегающей территории и прокладку наружных инженерных сетей.

В новый центр уже переехали шесть досуговых объединений: танцевальный ансамбль «Яшьлек», клуб любителей песни «Сандугач», клуб «Гузэл ханымнар», клуб «Ветеран», кружок «Оста куллар» и любительское объединение «Шушы яктан, шушы туфрактан», а также некоторые другие организации.

Альбина Мухаратшина работает в Бура-Кирте библиотекарем. В ее ведении находится 7 тыс. книг, а число активных читателей достигает 300 человек. Среди них 20 детей, для которых она также ведет тематические занятия – громкие чтения и организует мастер-классы по прикладному творчеству.

Местные жители остались довольны новым центром. Айгуль Набиуллина, выросшая в Бура-Кирте, говорит, что сегодня для села знаменательный день – этого события ждали около 30 лет. «И сегодня нам этот клуб открыли – мы дождались! Все жители нашей деревни очень рады», – воскликнула она, не сдерживая эмоций.

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