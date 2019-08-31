WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

1 сентября 2019, 05:27

Здоровье и среда

В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория

Рекомендуем

Здоровье и среда

В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория

Фото: biektaw.ru

Офис врача строился около года по республиканской программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи».

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Высокая Гора состоялось долгожданное открытие амбулатории. Теперь за первичной медицинской помощью местным жителям не обязательно ехать в Центральную районную больницу, ее будет оказывать новый офис врача по улице Полковая, пишут «Высокогорские вести».

Просторные и светлые помещения оснащены современным медицинским оборудованием. Медицинский объект стал долгожданным подарком для сельчан.



Открытие состоялось при участии куратора муниципалитета от руководства Татарстана Зили Валеевой, главы Высокогорского района Рустама Калимуллина, главного врача Высокогорской центральной районной больницы Рамиля Зиатдинова, сотрудников ЦРБ и жителей поселка.



После поздравлений и вручения дипломов отличившимся работникам гости торжественно разрезали ленту и оценили новую больницу, познакомившись с персоналом.



Офис врача строился около года по республиканской программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи». Обслуживаться здесь будут около 7 тысяч человек.

На помощь жителям села Высокая Гора всегда будут готовы прийти врачи общей практики, участковые педиатры и врач-инфекционист.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в первый день осени
Новости дня
05:27
В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория

Офис врача строился около года по республиканской программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи».

04:23
В Бугульме провели завершающую встречу с жителями в рамках проекта «Наш двор»

Активные жители задали наиболее острые и неотложные вопросы по содержанию многоквартирных домов.

03:29
В Дрожжановском районе открылись многофункциональный центр и фельдшерско-акушерский пункт

В состав Нижнечекурского сельского поселения входят пять сел с населением 994 человека.

02:12
Для пожилых дам из Заинска провели тест-драйв по йоге

Бесплатное занятие было организовано в рамках программы «Зеленый фитнес по-заински» проекта «Осень позитива».

01:28
Творческая группа Баталовского театра Бугульмы отправится в большой гастрольный тур по России

В октябре актеры совершат гастрольный тур по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям, где за две недели преодолеют почти 3 тыс. км.

00:36
В Нижнекамске осенние ярмарки стартуют с большой распродажи

Татарстанские производители анонсировали сниженные цены для горожан.

31.08 23:48
В Тетюшах День республики отметили шествием коллективов, парадом колясок и салютом

Торжества по случаю Дня республики и Дня города впервые за историю их празднования здесь начались с шествия коллективов предприятий и организаций.

31.08 23:20
Вадим Янгиров: Будем продолжать «железные» забеги и найдем для них новые локации

Директор серии Timerman прокомментировал первый в Казани старт на 16 часов.

31.08 23:07
Забег, заплыв и заезд длиной 16 часов: в Казани впервые прошел «железный» триатлон

В состязании приняли участие 636 спортсменов из 36 регионов России.

31.08 22:36
Ученые назвали способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
31.08 22:10
В селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района открылось обновленное здание сельсовета и исполкома

Обновление помещений органов власти прошло в рамках республиканской программы.

31.08 22:07
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Бугульме

В настоящее время личности обоих погибших устанавливаются.

31.08 21:18
На консультациях МФЦ по дачной амнистии жителей РТ наиболее интересовало оформление пристроя к дому

В столице Татарстана консультационная акция будет проходить до 7 сентября.

31.08 20:50
В Казани увеличилось число почетных граждан города

Внесение новых имен в Книгу почетных граждан прошло в рамках собрания по случаю Дня республики и Дня города в Казанской ратуше.

31.08 20:04
Торт в виде Заинской ГРЭС и варенье из шишек представили на Дне республики в Заинске

На выставке повара представили более 30 видов необычного варенья из шишек, зеленых помидоров, ежевики, абрикосов, дыни, персиков.

31.08 19:38
Президенту Татарстана показали реконструируемые очистные сооружения Альметьевска

Существующие очистные сооружения города не проходили капитальный ремонт более 45 лет.

31.08 19:20
Синоптики Татарстана предупреждают о заморозках в первый день осени

В дневные часы воздух на территории республики прогреется до 17 градусов тепла.

31.08 19:06
Президент РТ открыл конкурс профмастерства среди молодых работников «Татнефти»

Традиционные соревнования по ряду рабочих специальностей проходят в Альметьевске.

31.08 18:32
В Заинске зарегистрировали первый в России рекорд по созданию самой большой сахарной ваты

Рекорд получился впечатляющим: вес самой большой сладкой ваты в России – 2,7 килограммов, длина – два метра, а ширина 66 сантиметров.

31.08 18:10
Полузащитник «Рубина»: «Нам нужно прибавлять агрессии в атаке при создании моментов»

Никита Макаров провел свой первый полноценный матч в составе казанского клуба.

31.08 18:05
В Татарстане рабочего насмерть засыпало грунтом во время прокладки трубы

Трагедия произошла сегодня днем возле села Большое Афанасово.

31.08 17:58
Наставник «Рубина»: Может быть, первый тайм против «Сочи» был худшим за весь сезон

Эдуардо Докампо заявил, что несмотря на ошибки, «ребята стараются и будут стараться еще больше».

31.08 17:50
Рустам Минниханов на торжествах в Альметьевске отметил вклад РТ в развитие нефтяной отрасли РФ

Президент Татарстана принял участие в праздновании Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня города в Альметьевске.

31.08 17:47
В казанском поселке Киндери столкнулись две легковушки, три человека пострадали

На улице Азина столкнулись «Лада Приора» и «Жигули» 7-й модели.

31.08 17:26
Голкипер «Рубина»: «Сегодня не наш день, а у “Сочи“ залетели все удары»

Юрий Дюпин рассказал о причинах проигрыша казанского клуба со счетом 0:3.

События