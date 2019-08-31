В селе Высокая Гора открылась новая амбулатория

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В селе Высокая Гора состоялось долгожданное открытие амбулатории. Теперь за первичной медицинской помощью местным жителям не обязательно ехать в Центральную районную больницу, ее будет оказывать новый офис врача по улице Полковая, пишут «Высокогорские вести».



Просторные и светлые помещения оснащены современным медицинским оборудованием. Медицинский объект стал долгожданным подарком для сельчан.





Открытие состоялось при участии куратора муниципалитета от руководства Татарстана Зили Валеевой, главы Высокогорского района Рустама Калимуллина, главного врача Высокогорской центральной районной больницы Рамиля Зиатдинова, сотрудников ЦРБ и жителей поселка.





После поздравлений и вручения дипломов отличившимся работникам гости торжественно разрезали ленту и оценили новую больницу, познакомившись с персоналом.





Офис врача строился около года по республиканской программе «Модернизация первичной медико-санитарной помощи». Обслуживаться здесь будут около 7 тысяч человек.



На помощь жителям села Высокая Гора всегда будут готовы прийти врачи общей практики, участковые педиатры и врач-инфекционист.

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