В Бугульме провели завершающую встречу с жителями в рамках проекта «Наш двор»

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме прошла завершающая встреча с жителями в рамках проекта «Наш двор», пишет «Бугульминская газета».



Собрание состоялось во дворе многоквартирных жилых домов №№ 130 и 131 на улице Ленина, а также №№ 28, 30, 30а, 32, 32а на улице Радищева.



Мероприятие прошло при участии членов партии «Единая Россия», главы ТСЖ «Нефтяник» Ивана Неклюдова, директора школы № 3 Галины Дуловой, руководителя МУП «Департамент ЖКХ» Рината Манасыпова и представителей бугульминского филиала АО «Татэнергосбыт».





На мольберте закрепили схему двора. Это уникальный и просторный двор, здесь растет много деревьев разных пород, хотя некоторые из них достаточно стары. Граждане внесли свои предложения по благоустройству двора. Активные жители задали наиболее острые и неотложные вопросы по содержанию многоквартирных домов.



Озвученные предложения и пожелания зафиксированы и приняты в работу.

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