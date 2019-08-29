Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

(Казань, 1 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики — школьников и студентов, родителей, учителей и воспитателей с Днем знаний и началом нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Все мы хорошо помним тот радостный, волнующий день, когда прозвенел первый в нашей жизни школьный звонок, возвестивший о начале большого пути — в увлекательный мир знаний и творческих свершений. И сегодня тысячи юных татарстанцев вновь переживают эти трогательные моменты, впервые переступая порог школы, садясь за парты, знакомясь со своей первой учительницей», — отметил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, образование и наука — основа успешности и процветания каждого народа. «Любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение, — как верно подметил великий татарский поэт Габдулла Тукай, — можно ожидать только от знания и просвещения», — сказал он.

Татарстан — один из лидеров в реализации нацпроекта «Образование». В число приоритетных направлений госполитики региона входят «развитие современной школы, цифровой образовательной среды, поддержка педагогов и молодых профессионалов». Так, ярким признанием достижений республики в деле подготовки конкурентноспособных кадров, внедрения высоких стандартов и технологий стало проведение в Казани 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills.

В заключение Рустам Минниханов поблагодарил учителей, воспитателей и представителей профессорско-преподавательского корпуса Татарстана. «Пусть новый учебный год принесёт вам радость творческих побед и выдающихся открытий!» — пожелал он.

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